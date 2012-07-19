《台湾报摘》--经济日报7月19日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
* 头版头条:
--全球电脑处理器龙头英特尔(INTC.O)上季净利下滑4%,受新兴市场成长趋缓、欧美市场复苏脚步可能比预期慢拖累,调降全年营收成长目标,成长率降幅逼近腰斩,为下半年全球科技业发展投下震撼弹.
* 其他:
--中研院下修今年经济成长率至1.94%,周三引发多位国民党中常委忧心忡忡,呼吁"经济解严";马英九总统要求行政院,下周在立法院临时会后提出"刺激经济成长具体政策及愿景"方案.
--奇美电(3481.TW)宣布,将办理现金增资新股参与发行海外存托凭证(GDR),总额暂订162.5亿台币,加计先前决议办理60亿台币现金增资,总计将募集222.5亿台币资金,跨过债权银行团要求今年增资门槛,有助争取银行团优惠利率、降低还债压力.
--国华人寿标售案将首度开放非保险业参与竞标,根据保险安定基金呈报金管会的招标条件,投资人将分寿险、金控、银行及一般企业四大类,一般企业须拿出100亿台币资本额,其余20亿台币,预料将吸引更多潜在买家抢标.
--全球最大私募基金KKR(KKR.N)的亚洲公司合伙人华裕能透露,正和台湾某上市电子零组件公司洽谈股权收购事宜,会先将之下市改造后再上市,若成功,将是KKR继国巨后第二件在台投资案。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈蒨; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3