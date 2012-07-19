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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 08:46 BJT

《台湾报摘》--经济日报7月19日

* 头版头条:

--全球电脑处理器龙头英特尔(INTC.O)上季净利下滑4%,受新兴市场成长趋缓、欧美市场复苏脚步可能比预期慢拖累,调降全年营收成长目标,成长率降幅逼近腰斩,为下半年全球科技业发展投下震撼弹.

* 其他:

--中研院下修今年经济成长率至1.94%,周三引发多位国民党中常委忧心忡忡,呼吁"经济解严";马英九总统要求行政院,下周在立法院临时会后提出"刺激经济成长具体政策及愿景"方案.

--奇美电(3481.TW)宣布,将办理现金增资新股参与发行海外存托凭证(GDR),总额暂订162.5亿台币,加计先前决议办理60亿台币现金增资,总计将募集222.5亿台币资金,跨过债权银行团要求今年增资门槛,有助争取银行团优惠利率、降低还债压力.

--国华人寿标售案将首度开放非保险业参与竞标,根据保险安定基金呈报金管会的招标条件,投资人将分寿险、金控、银行及一般企业四大类,一般企业须拿出100亿台币资本额,其余20亿台币,预料将吸引更多潜在买家抢标.

--全球最大私募基金KKR(KKR.N)的亚洲公司合伙人华裕能透露,正和台湾某上市电子零组件公司洽谈股权收购事宜,会先将之下市改造后再上市,若成功,将是KKR继国巨后第二件在台投资案。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 李盈蒨; 审校 黄凯

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