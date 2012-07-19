〔台湾货币市场〕隔夜委托代收利率调降至0.40%,较前日下滑2个基点--交易员

路透台北7月19日电---台湾两位大型银行交易员周四表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.42%降至0.40%,较上日下滑2个基点,并续创近四个月以来低位.这已是央行连续第五日调降该利率,累计调幅达10.6个基点.

根据路透资料显示,台湾央行委托大型银行代收隔拆利率前次低点出现在今年3月26日,报0.395%.如欲查询更多代收隔拆资金利率一览表请见[ID:nST0528787]

台湾短率周三持续下滑,追随央行调降委托大型银行代收隔拆利率脚步,资金不虞匮乏,隔夜及一周拆款利率顺势走低,一周拆款高位更跌破0.70%关卡.交易商并表示,未来短率虽随代收利率有下滑可能,但央行应会力稳钱多却不滥的市况.[TWMMT/CN]