〔中国金融〕中国拟买下通用汽车所持投资资产,斥资15亿至20亿美元--FT

路透北京7月19日电---英国金融时报中文网报导称,中国政府已同意买下通用汽车(GM) (GM.N)养老金计划所持的投资资产，这笔交易将使北京方面成为美欧许多大型私人股本基金的大投资者。

负责管理中国逾3万亿美元外汇储备的国家外汇管理局(SAFE)，将斥资15亿至20亿美元，买下GM在一些蓝筹股私人股本基金的头寸，这些基金的管理公司包括凯雷集团(Carlyle Group)(CG.O)、黑石(Blackstone) (BX.N)

缀翿翿和CVC Capital Partners.

为GM及其附属公司管理养老金投资的咨询公司Performance Equity，是正在减持私人股本投资（目的是降低整个投资组合的风险）的多家传统私人股本投资者之一.

一般而言,私人股本的投资者同意锁定资金长达10年,但只要找到买家买下其资产,它们就能提早变现投资.

知情人士称,Performance Equity已通知数家大型私人股本公司,它将在未来几个月内出售一部分所持基金头寸.

即便是按照私人股本业的谨慎标准,与中国外管局之间这笔尚未敲定的交易也是神神秘秘的."这笔交易搞得十分低调,"一名投资顾问表示,"显然有人对向中国出售美国资产感到担忧,尤其是在大选年."

在今年的美国总统大选中,私人股本业已经成为一大话题.共和党总统候选人、贝恩资本(Bain Capital)创始人米特•罗姆尼(Mitt Romney)不得不回击这样的批评:贝恩资本收购的企业外包了美国人的工作岗位.

一名被告知情况的人士称,专业投资于二手私人股本资产的列克星敦投资公司(Lexington Partners),正向中国外管局提供咨询,并将负责管理这个复杂的投资组合.该公司还可能购买外管局不想要的一些GM所持头寸.

这家总部位于纽约的投资机构,是2010年受中国主权财富基金中投公司(CIC)之托、投资15亿美元于私人股本资产的三家公司之一.

中国外管局、GM、Performance Equity和列克星敦投资公司均拒绝置评.

2008年，中国外管局曾出资25亿美元与德州太平洋集团(TPG)共同投资，其中一些资金所投的投资工具后来亏损10亿美元，原因是其在错误的时机向陷于困境的华盛顿互惠银行(Washington Mutual)作出投资。(完)