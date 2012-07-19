〔中国金融〕中国拟买下通用汽车所持投资资产,斥资15亿至20亿美元--FT

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透北京7月19日电---英国金融时报中文网报导称,中国政府已同意买下通用汽车(GM) (GM.N)养老金计划所持的投资资产，这笔交易将使北京方面成为美欧许多大型私人股本基金的大投资者。
负责管理中国逾3万亿美元外汇储备的国家外汇管理局(SAFE)，将斥资15亿至20亿美元，买下GM在一些蓝筹股私人股本基金的头寸，这些基金的管理公司包括凯雷集团(Carlyle Group)(CG.O)、黑石(Blackstone) (BX.N)
缀翿翿和CVC Capital Partners.
为GM及其附属公司管理养老金投资的咨询公司Performance Equity，是正在减持私人股本投资（目的是降低整个投资组合的风险）的多家传统私人股本投资者之一.
一般而言,私人股本的投资者同意锁定资金长达10年,但只要找到买家买下其资产,它们就能提早变现投资.
知情人士称,Performance Equity已通知数家大型私人股本公司,它将在未来几个月内出售一部分所持基金头寸.
即便是按照私人股本业的谨慎标准,与中国外管局之间这笔尚未敲定的交易也是神神秘秘的."这笔交易搞得十分低调,"一名投资顾问表示,"显然有人对向中国出售美国资产感到担忧,尤其是在大选年."
在今年的美国总统大选中,私人股本业已经成为一大话题.共和党总统候选人、贝恩资本(Bain Capital)创始人米特•罗姆尼(Mitt Romney)不得不回击这样的批评:贝恩资本收购的企业外包了美国人的工作岗位.
一名被告知情况的人士称,专业投资于二手私人股本资产的列克星敦投资公司(Lexington Partners),正向中国外管局提供咨询,并将负责管理这个复杂的投资组合.该公司还可能购买外管局不想要的一些GM所持头寸.
这家总部位于纽约的投资机构,是2010年受中国主权财富基金中投公司(CIC)之托、投资15亿美元于私人股本资产的三家公司之一.
中国外管局、GM、Performance Equity和列克星敦投资公司均拒绝置评.
2008年，中国外管局曾出资25亿美元与德州太平洋集团(TPG)共同投资，其中一些资金所投的投资工具后来亏损10亿美元，原因是其在错误的时机向陷于困境的华盛顿互惠银行(Washington Mutual)作出投资。(完)
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3