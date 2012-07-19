〔全球经济〕世界银行新行长警告称,各地区均将受欧洲危机影响

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透华盛顿7月18日电---世界银行行长金辰勇周三警告,全球多数地区都将受到欧债危机的伤害,并称极其重要的是要保护发展中国家过去10年的强劲经济进展.
这是金辰勇7月1日接掌世行后首次公开演讲,他表示,即使欧元区危机受控,全球多数地区的经济成长仍可能受到削减,最多达1.5%.
他指出,欧洲的重大危机可能使发展中国家的国内生产总值(GDP)减少4%甚至更多,足以引发严重的全球衰退.
"这类事件威胁到近期的许多抗贫成就."他指出过去10年近30个发展中国家每年经济都有6%甚至更高的增长.
在概述全球抗贫机构的挑战时,金辰勇称其当务之急就是保护发展所取得的进展,使免遭受欧元区危机等经济风险.
目前全球最贫困的国家似乎由于对全球金融市场曝险有限,而免受欧元区危机影响.
但金辰勇表示,并不是每个人都能幸免,他呼吁欧洲决策者采取必要措施恢复稳定.
他并称,世界银行的挑战还包括帮助发展中国家因应日益严重的不均衡.(完)
--编译 张若琪;审校 孙茉莉
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3