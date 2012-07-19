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债券 | 2012年 7月 19日 星期四 09:11 BJT

〔标题新闻〕高盛执行长布兰克梵称,Libor操纵丑闻削弱公众对银行业的信任,打击金融体系

注:Libor即伦敦银行间拆放款利率.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8IIA7H]

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