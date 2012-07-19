〔台湾个股〕台积电估第三季合并营收环比小增约7%,毛利略下滑

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透台北7月19日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周四表示,预估第三季合并营收1,360-1,380亿台币,较第二季的1,280.6亿成长6.2-7.8%. 台积电也预估第三季毛利率将在46-48%,上季为48.6%;第三季营利率约为34-36%,上季则为36.5%. 据汤森路透I/B/E/S,24位分析师的平均预估第三季营收为1,343.9亿台币. 台积电稍早公布第二季净利418.1亿台币,较上年同期的359.6亿成长16.3%,较上季则是成长24.9%.[ID:nST0529249] 台积电周四收高3.61%,报77.5台币;大盘加权股价指数.TWII则是收涨1.41%.(完) 参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com) 参看台积电相关新闻,请点选[2330.TW-CMN] --记者 詹颐颖; 撰写 董永年; 审校 林高丽
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比