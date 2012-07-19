〔台湾个股〕台积电估第三季合并营收环比小增约7%,毛利略下滑

路透台北7月19日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周四表示,预估第三季合并营收1,360-1,380亿台币,较第二季的1,280.6亿成长6.2-7.8%. 台积电也预估第三季毛利率将在46-48%,上季为48.6%;第三季营利率约为34-36%,上季则为36.5%. 据汤森路透I/B/E/S,24位分析师的平均预估第三季营收为1,343.9亿台币. 台积电稍早公布第二季净利418.1亿台币,较上年同期的359.6亿成长16.3%,较上季则是成长24.9%.[ID:nST0529249] 台积电周四收高3.61%,报77.5台币;大盘加权股价指数.TWII则是收涨1.41%.(完) 参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com) 参看台积电相关新闻,请点选[2330.TW-CMN] --记者 詹颐颖; 撰写 董永年; 审校 林高丽