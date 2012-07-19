〔美国金融〕Capital One因信用卡行销手法不当而遭罚2.1亿美元

路透华盛顿7月18日电---Capital One Financial(COF.N)同意支付2.1亿美元来解决美国银行监管机构的指控,即该公司电话行销中心代表误导消费者增购信用卡相关产品.

这项于周三公布的执法行动是消费者金融保护署(CFPB)的首例,CFPB称在详细检视Capital One之后挖掘出这些不当活动.

CFPB是依据2010年多德-弗兰克金融改革法案所成立,成立至今已接近一年时间.

美国政府表示,罚款当中将有1.5亿美元用于补偿受影响的客户,其余的罚款将分给美国通货监理局(OCC)及CFPB,OCC将取得裁定罚款3,500万美元,CFPB则将拿到其余的2,500万美元.

CFBP署长Richard Cordray表示,"我们正向各大企业提出警告,这些欺骗的做法是违法的,且无法获得宽恕."

这些监管机构指出,Capital One所雇用的电话行销中心员工在消费者启用信用卡时向消费者施压,并误导顾客付费购买付款保障及信用监控等"附加产品".

Cordray在向记者简报时表示,他预期将会对其他银行业者的类似策略采取行动,但不愿指名道姓.

"我们知道这些诈骗的伎俩并不仅存在于一家公司...我们预期随着我们持续推动相关工作,其他公司调查结果也将陆续公布.

Capital One信用卡事业总裁Ryan Schneider则发表声明向受影响的顾客道歉,且该行将会致力于"拨乱反正".

Capital One对于和解书中的政府调查结果既未承认,也未否认.(完)