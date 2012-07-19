〔全球金融〕财富管理行业获利空间越来越小,因成本日益增加

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透伦敦7月18日电---为全球菁英掌管投资大事的财富管理行业利润空间已越来越小,每赚10美元就得付出8美元成本,因其正苦于应付日益繁重且代价昂贵的监管规定.
财富管理顾问机构Scorpio Partnership在针对全球民营银行业的年度报告中说,2011年财富管理行业的成本/收益比达到80%,2010年为79%.
2008年爆发金融危机之前,这个比率还不到70%.但也就是那场金融危机在全球引发一波新监管措施.
该项调查访问了201家公司,显示在2011年结束时,管理客户资产超过200亿美元的大型机构其支出平均跳增了18%,至逾20亿美元.
Scorpio董事总经理Cath Tillotson将此现象归咎于人事成本增加,因企业寻求将业务拓展至成长型市场,例如亚洲,使银行界互挖墙角.
但是导致成本上升的因素中,有一项越来越占重要地位,那就是在金融危机过后,监督财富管理行业的各种当局不约而同引进新措施.
"拓展业务是必要的,但现在全世界从事财富管理行业的成本越来越贵了,"Tillotson说.
根据Scorpio的数据,全球最大财富管理人是美国银行(BAC.N),尽管其资产价值下滑2%至1.67万亿(兆)美元,排名第二是瑞银UBSN.VX的1.55万亿.(完)
--编译 李婷仪;审校 孙茉莉
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(468,083口) 159,687 182,730 85,943 178,291 156,738 423,921 425,411 44,162 42,672 较2月7日变动(未平仓合约：减少8,028口) 9,594 -19,262 -7,521 -9,222 16,832 -7,149 -9,951 -879 1,923 各类未平仓合约