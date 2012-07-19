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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 09:52 BJT

〔背景资料〕台湾央行委托大型银行代收隔拆资金利率一览

(此背景资料库可搭配"〔台湾货币市场〕隔夜委托代收利率调降至0.40%,较前日下滑2个基点",相关新闻请点击[ID:nST0529209])"

路透台北7月19日电---台湾两位大型银行交易员周四表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.42%降至0.40%,较上日下滑2个基点,并续创近四个月以来低位.这已是央行连续第五日调降该利率,累计调幅达10.6个基点.

根据路透资料显示,台湾央行委托大型银行代收隔拆利率前次低点出现在今年3月26日,报0.395%.

台湾短率周三持续下滑,追随央行调降委托大型银行代收隔拆利率脚步,资金不虞匮乏,隔夜及一周拆款利率顺势走低,一周拆款高位更跌破0.70%关卡.交易商并表示,未来短率虽随代收利率有下滑可能,但央行应会力稳钱多却不滥的市况.[TWMMT/CN]

以下为路透整理今年以来央行委托大型银行代收隔夜资金的利率变化一览:

日期(日/月/年) 代收隔夜拆款利率 调整幅度

--------------------------------------------------

01/01/12 0.392

26/03/12 0.395 *调升0.3基点

02/04/12 0.410 *调升1.5基点

05/04/12 0.420 *调升1基点

06/04/12 0.420 --

09/04/12 0.425 *调升0.5基点

10/04/12 0.430 *调升0.5基点

11/04/12 0.433 *调升0.3基点

12/04/12 0.436 *调升0.3基点

13/04/12 0.465 *调升2.9基点

16/04/12 0.468 *调升0.3基点

17/04/12 0.471 *调升0.3基点

18/04/12 0.474 *调升0.3基点

19/04/12 0.477 *调升0.3基点

20/04/12 0.480 *调升0.3基点

23/04/12 0.483 *调升0.3基点

24/04/12 0.486 *调升0.3基点

25/04/12 0.489 *调升0.3基点

26/04/12 0.492 *调升0.3基点

27/04/12 0.495 *调升0.3基点

30/04/12 0.497 *调升0.2基点

02/05/12 0.499 *调升0.2基点

03/05/12 0.500 *调升0.1基点

04/05/12 0.501 *调升0.1基点

07/05/12 0.502 *调升0.1基点

08/05/12 0.503 *调升0.1基点

09/05/12 0.504 *调升0.1基点

10/05/12 0.505 *调升0.1基点

11/05/12 0.506 *调升0.1基点

13/07/12 0.504/0.48 *上午调降0.2基点/下午调降2.4基点

16/07/12 0.460 *调降2.0基点

17/07/12 0.440 *调降2.0基点

18/07/12 0.420 *调降2.0基点

*19/07/12 0.400 *调降2.0基点

注:* 表示更新. (完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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