〔背景资料〕台湾央行委托大型银行代收隔拆资金利率一览

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(此背景资料库可搭配"〔台湾货币市场〕隔夜委托代收利率调降至0.40%,较前日下滑2个基点",相关新闻请点击[ID:nST0529209])"
路透台北7月19日电---台湾两位大型银行交易员周四表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.42%降至0.40%,较上日下滑2个基点,并续创近四个月以来低位.这已是央行连续第五日调降该利率,累计调幅达10.6个基点.
根据路透资料显示,台湾央行委托大型银行代收隔拆利率前次低点出现在今年3月26日,报0.395%.
台湾短率周三持续下滑,追随央行调降委托大型银行代收隔拆利率脚步,资金不虞匮乏,隔夜及一周拆款利率顺势走低,一周拆款高位更跌破0.70%关卡.交易商并表示,未来短率虽随代收利率有下滑可能,但央行应会力稳钱多却不滥的市况.[TWMMT/CN]
以下为路透整理今年以来央行委托大型银行代收隔夜资金的利率变化一览:
日期(日/月/年) 代收隔夜拆款利率 调整幅度
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01/01/12 0.392
26/03/12 0.395 *调升0.3基点
02/04/12 0.410 *调升1.5基点
05/04/12 0.420 *调升1基点
06/04/12 0.420 --
09/04/12 0.425 *调升0.5基点
10/04/12 0.430 *调升0.5基点
11/04/12 0.433 *调升0.3基点
12/04/12 0.436 *调升0.3基点
13/04/12 0.465 *调升2.9基点
16/04/12 0.468 *调升0.3基点
17/04/12 0.471 *调升0.3基点
18/04/12 0.474 *调升0.3基点
19/04/12 0.477 *调升0.3基点
20/04/12 0.480 *调升0.3基点
23/04/12 0.483 *调升0.3基点
24/04/12 0.486 *调升0.3基点
25/04/12 0.489 *调升0.3基点
26/04/12 0.492 *调升0.3基点
27/04/12 0.495 *调升0.3基点
30/04/12 0.497 *调升0.2基点
02/05/12 0.499 *调升0.2基点
03/05/12 0.500 *调升0.1基点
04/05/12 0.501 *调升0.1基点
07/05/12 0.502 *调升0.1基点
08/05/12 0.503 *调升0.1基点
09/05/12 0.504 *调升0.1基点
10/05/12 0.505 *调升0.1基点
11/05/12 0.506 *调升0.1基点
13/07/12 0.504/0.48 *上午调降0.2基点/下午调降2.4基点
16/07/12 0.460 *调降2.0基点
17/07/12 0.440 *调降2.0基点
18/07/12 0.420 *调降2.0基点
*19/07/12 0.400 *调降2.0基点
注:* 表示更新. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3