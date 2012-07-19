《新兴市场重要经济事件预告》--7月19日-7月26日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(除特别说明外,均为GMT时间)
7月19日(四)
德国法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议.无利率声明计划.
北京--第五届中非合作论坛部长级会议(至7月20日).
孟买--印度央行副总裁H.R. Khan参加印度农业和农村发展银行(NABARD)理事会议.(0530)
安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.
越南胡志明市--第三届亚太经合组织(APEC)企业谘询委员会会议(最后一日).
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定(1300)
华盛顿--世界银行行长金辰勇在美国国务院及盖洛普(Gallup)联合主办的会议发表演说.会议主题为"证据与影响:结束性别差异".(1430)
7月20日(五)
布鲁塞尔--欧元区财长举行电话会议(1000),讨论纾困西班牙银行业的条款.
墨西哥城--墨西哥央行宣布货币政策声明.(1400)
新德里--印度央行副总裁Subir Gokarn在"展望印度经济发展及政策"会议中发表演说.(0945)
7月21日(六)
新加坡--土耳其经济部长Zafer Caglayan携商业代表团访问新加坡(至7月24日).
7月22日(日)
墨西哥--日本央行副总裁西村清彦访问墨西哥(最后一日).
7月23日(一)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.(0800)
耶路撒冷--以色列央行公布利率决定.
阿布贾--尼日利亚央行举行货币政策会议(至7月24日).
7月24日(二)
布达佩斯--匈牙利央行利率决策会议.
阿布贾--尼日利亚央行货币政策会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)新加坡会议.(至7月26日)
7月25日(三)
法兰克福--欧洲央行公布第三季银行放贷调查.(0800)
曼谷--泰国央行举行货币政策会议.
布达佩斯--国际货币基金组织/欧盟代表团料将访问匈牙利,讨论金融防护措施.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(至7月26日).
7月26日(四)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)预算会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(最后一日).
开罗--埃及央行货币政策会议.
马尼拉--菲律宾央行货币政策会议.
安卡拉--土耳其央行公布季度通胀报告,及7月19日货币政策会议纪录.
摩尔多瓦CHISINAU--摩尔多瓦央行货币政策会议. (完)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.
--编译 李婷仪;审校 龚芳
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3