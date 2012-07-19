《热点透视》俄罗斯石油业需大刀阔斧税改,普京微调政策无济于事

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Kevin Allison/Christopher Swann 编译 张若琪

路透伦敦/纽约7月18日电---俄罗斯总统普京面临一个问题.俄罗斯自诩石油储量是美国的两倍.但产量的增速却仅及其前冷战时期对手美国的一半.这赋予俄罗斯争论已久的过时能源税问题新的急迫性.俄罗斯的能源税政策让钻油业者没什么动机对产量下降或难抵达的油田进行投资.

由于油价下跌令俄罗斯的预算面临压力,该国无法再如此怠惰下去.多年的未竟改革都无法解决这个问题.类似提供艾克森美孚等企业的较近期税惠措施并不能代替更为大胆的行动.

俄罗斯石油业一直到最近似乎都还一帆风顺.过去10年原油产量大幅提升,自2001年以来已从每天700万桶增加至1,000万桶,让俄罗斯成为全球最大的石油额外来源.

但目前成长几乎停滞.石油谘询顾问公司PFC Energy预估,俄罗斯直到2014年每日新增石油产量将仅有20万桶,仅及美国产量增长预估的20%左右.那或许还太乐观.

如果产量下降,对于政府近半收入都仰赖油气的国家来说可谓惨事一桩.即使以目前产量来看,俄罗斯要平衡预算,还得看到油价每桶约在110美元.

问题在于该国针对这个行业的税制是根据营收和出口,而不是获利.这样的税很难避免--在贪腐频然的俄罗斯,这使国家占有重要优势.但却让企业少有诱因采掘丰富但较高价的非传统类型石油.目前美国产量增加正是靠了这类油源.

迄今俄罗斯的反应都还杂乱不连贯,起不到大作用.2000年代对石油矿区使用费的微调,和较近期对出口税的调整,都未能让衰落的油田恢复生机.今年对"具挑战性"新项目采取的税惠措施,可能鼓励艾克森美孚(XOM.N)与俄罗斯国营石油公司Rosneft合作,在北极圈海岸和西伯利亚西部进行棘手的项目.但推动按获利课税的改革短期内应还无法实现.

外界必定担心,一旦政府开始按获利向石油业课税,其获利将突然"人间蒸发",造成预算短缺.当然有这种风险.但是不采取大胆的行动,未来只会为俄罗斯带来更严重的问题.(完)