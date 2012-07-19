〔台湾债市〕央行连五降代收隔拆利率,RP利率开始松动

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透台北7月19日电---台湾央行今日再降代收隔拆利率至0.40%,令债市同业附买回(RP)利率周四开始松动,公债10天期附买回利率多成交在0.73-0.75%区间下缘.
资金调度人士指出,央行连续五个交易日调降代收隔拆利率达10.6个基点,已直逼3月底的0.395%前次低点.在不见调控力道缩手下,寿险、银行与投信等对利率不再坚持.公债RP下调幅度约在0.5-1个基点,公司债则有1个基点.
"已经有感觉向下掉了,但幅度只一点点."一位投信交易人士称.
另一证券商交易人士则称,央行调降代收利率的效应已经出现,感觉银行与投信的资金充裕.投信更因近期有多档基金成立,找券需求不低.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.73-0.74%间,上日则为0.73-0.75%.
台湾两位大型银行交易员周四表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.42%降至0.40%,较上日下滑2个基点,并续创近四个月以来低位.这已是央行连续第五日调降该利率,累计调幅达10.6个基点.[ID:nST0529209]
交易商统计,本周市场紧缩因素为周五有100/6期五年期公债发行,金额为300亿台币;但同日亦有566亿的公债还本付息将流入市场.(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3