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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 10:17 BJT

〔台湾债市〕央行连五降代收隔拆利率,RP利率开始松动

路透台北7月19日电---台湾央行今日再降代收隔拆利率至0.40%,令债市同业附买回(RP)利率周四开始松动,公债10天期附买回利率多成交在0.73-0.75%区间下缘.

资金调度人士指出,央行连续五个交易日调降代收隔拆利率达10.6个基点,已直逼3月底的0.395%前次低点.在不见调控力道缩手下,寿险、银行与投信等对利率不再坚持.公债RP下调幅度约在0.5-1个基点,公司债则有1个基点.

"已经有感觉向下掉了,但幅度只一点点."一位投信交易人士称.

另一证券商交易人士则称,央行调降代收利率的效应已经出现,感觉银行与投信的资金充裕.投信更因近期有多档基金成立,找券需求不低.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.73-0.74%间,上日则为0.73-0.75%.

台湾两位大型银行交易员周四表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.42%降至0.40%,较上日下滑2个基点,并续创近四个月以来低位.这已是央行连续第五日调降该利率,累计调幅达10.6个基点.[ID:nST0529209]

交易商统计,本周市场紧缩因素为周五有100/6期五年期公债发行,金额为300亿台币;但同日亦有566亿的公债还本付息将流入市场.(完)

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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