〔美国个股〕黑石集团押注美国房市复苏,收购逾2,000户房屋供出租

路透纽约7月18日电---美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通)(BX.N)全球房地产主管周三表示,该公司已经花费超过3亿美元收购逾2,000户的止赎房屋,将做为出租之用,押注美国房市复苏.

"我们正进行长期押注,空屋终将会有人租住,而房市将开始复苏."资深总经理暨全球房地产主管Jonathan Gray表示."我们的退出策略将会是把房屋卖给租用者."

除黑石外,还有多家对冲基金业者及私募股权公司打算筹资或已筹资购买止赎房产,他们计画在出租数年后随着房市复苏趋稳再卖出这些房产.

"已经有许多业者宣布了策略.但实际筹资并加以执行相关策略者至今仍无多."Gray在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)举办的一场机构投资人会议上表示.

"我认为能够拥有规模并能在全国主要市场组织运作者将会是相对少数."他说道.

此一做法符合黑石的策略,即在较重置成本深度折价的情况下收购地产.

那些想要买进大量止赎房屋者所面临的一大障碍,在于收购之后的管理及维护.

"必须要花些钱修修补补."Gray表示."必须把房子租出去.真正挑战在于执行和成立专业团队."

黑石正寻求与收购房产附近的大型公寓营运商合作.

"这最终将对美国经济非常有利."Gray表示."这些房产将会加以重新安排.人们将在能力范围内取得房产.我认为这是一个大举投入的机会,而这样的机会不会一直存在."(完)