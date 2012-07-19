〔路透专访〕瑞士信贷执行长认为资本措施有长期效益

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透苏黎士7月18日电---瑞士信贷CSGN.VX执行长Brady Dougan表示,他愿意接受资本措施所带来的短期痛苦,因为提振资本将可以让瑞士信贷攻下对手的城池.
"我们真的认为该行业将会有一场戏剧性的重整.当别家银行不得不这么做时,我们将能够抢占市占率并获胜,"Dougan表示.瑞士信贷此前公布措施,将把资本提高153亿瑞郎(156.3亿美元).
专家们表示,尽管一开始很麻烦,但瑞士对其最大几家银行的资本要求远高于国际上的规定,最终可让瑞士的银行业比国外对手享有优势.
Dougan表示,至于投资银行,"资本和监管的变革将表示该产业即将会有惊天动地的整顿."
"我认为这是很好的计画,且他们对于以普通股来看资本不足的争议已经适当地解决了,"Espirito Santo投资银行分析师Andrew Lim.
瑞士监管机构及央行在设定比巴塞尔III规定还要严格的要求时,认为瑞银和瑞士信贷需要额外资本,因两家银行对瑞士的经济甚为重要.
"我认为且仍觉得我们是资本最强的银行之一,但当央行出声且质疑你的资本时,唯一明智且必要的回应就果断行动,"Dougan表示.(完)
--编译 戴素萍;审校 王冠中
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比