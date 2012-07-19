〔路透专访〕瑞士信贷执行长认为资本措施有长期效益

路透苏黎士7月18日电---瑞士信贷CSGN.VX执行长Brady Dougan表示,他愿意接受资本措施所带来的短期痛苦,因为提振资本将可以让瑞士信贷攻下对手的城池.

"我们真的认为该行业将会有一场戏剧性的重整.当别家银行不得不这么做时,我们将能够抢占市占率并获胜,"Dougan表示.瑞士信贷此前公布措施,将把资本提高153亿瑞郎(156.3亿美元).

专家们表示,尽管一开始很麻烦,但瑞士对其最大几家银行的资本要求远高于国际上的规定,最终可让瑞士的银行业比国外对手享有优势.

Dougan表示,至于投资银行,"资本和监管的变革将表示该产业即将会有惊天动地的整顿."

"我认为这是很好的计画,且他们对于以普通股来看资本不足的争议已经适当地解决了,"Espirito Santo投资银行分析师Andrew Lim.

瑞士监管机构及央行在设定比巴塞尔III规定还要严格的要求时,认为瑞银和瑞士信贷需要额外资本,因两家银行对瑞士的经济甚为重要.

"我认为且仍觉得我们是资本最强的银行之一,但当央行出声且质疑你的资本时,唯一明智且必要的回应就果断行动,"Dougan表示.(完)