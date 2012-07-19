〔加拿大经济〕央行总裁扞卫升息看法,称无法复制他国货币政策

* 央行总裁卡尼称经济鲜见迟滞迹象,利率位于低档

* 指称无法原封不动复制全球货币政策

* 央行预计家庭债务/收入比例将升至新高水准

* 内需疲弱,但仍驱动经济成长

路透渥太华7月18日电---加拿大央行总裁卡尼周三表示,加国情况与其他国家不同,无法原封不动地复制他国的货币政策,由于国内经济成长逼近速限,因此将需要更高的利率.

在主要发达经济体当中,卡尼是惟一一个论及升息的央行总裁,而其他国家央行总裁则正反其道而行.

但他迅速在记者会中为此立场进行辩护,即便其在季报中下调对美加及全球经济成长率的预估.

"这份预估包括在推估时间段内逐步减少货币刺激措施,与达成通胀目标一致,"该行在货币政策报告中指出.

多数分析师预计,明年第二季将进行首波升息,但隔夜利率交换(OIS)市场的交易商则认为,今年有很小的机率会出现降息.

**家庭债务续升**

加拿大央行同时预测,即使政府收紧抵押贷款的规定,加国家庭债务负担在未来几个月仍将进一步恶化,显示房市有过度兴建的迹象.

该行表示,政府6月时宣布抑制抵押放款的措施,将扶助房市更具持续性,但其仍旧表达了疑虑.

"尽管家庭支出料将下降...但该行仍预计未来几季家庭债务/收入比例将进一步上升,"央行在货币政策季报中指出.

加拿大家庭债务/收入比例在第一季飙升至152%的新高水准,因超低利率促使更多民众购买房屋,且部份城市的房价大涨.

央行曾经警告,这股趋势是国内对经济而言最大的风险所在;该行表示,今年家庭信贷成长步伐已经减缓,而消费支出或将较上季预测更为疲弱,因全球经济问题损及民众收入及财富.

但拜兴建多户住宅及房屋装修之赐,房市投资仍旧畅旺,而这正影响到家庭财务状况.

央行预计第二季经济成长环比年率为增长1.8%,低于4月时预估的2.5%.第二季及第三季经济增长率预计分别为2.0%及2.3%.

2012年所进行的修正多半反应了政府支出、企业投资及消费支出较预期疲弱,而净出口的前景则略有改善.

央行预期第二季通胀将大幅降至1.7%,第三季及第四季则料分别为1.2%及1.6%.(完)