〔加拿大经济〕央行总裁扞卫升息看法,称无法复制他国货币政策

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
* 央行总裁卡尼称经济鲜见迟滞迹象,利率位于低档
* 指称无法原封不动复制全球货币政策
* 央行预计家庭债务/收入比例将升至新高水准
* 内需疲弱,但仍驱动经济成长
路透渥太华7月18日电---加拿大央行总裁卡尼周三表示,加国情况与其他国家不同,无法原封不动地复制他国的货币政策,由于国内经济成长逼近速限,因此将需要更高的利率.
在主要发达经济体当中,卡尼是惟一一个论及升息的央行总裁,而其他国家央行总裁则正反其道而行.
但他迅速在记者会中为此立场进行辩护,即便其在季报中下调对美加及全球经济成长率的预估.
"这份预估包括在推估时间段内逐步减少货币刺激措施,与达成通胀目标一致,"该行在货币政策报告中指出.
多数分析师预计,明年第二季将进行首波升息,但隔夜利率交换(OIS)市场的交易商则认为,今年有很小的机率会出现降息.
**家庭债务续升**
加拿大央行同时预测,即使政府收紧抵押贷款的规定,加国家庭债务负担在未来几个月仍将进一步恶化,显示房市有过度兴建的迹象.
该行表示,政府6月时宣布抑制抵押放款的措施,将扶助房市更具持续性,但其仍旧表达了疑虑.
"尽管家庭支出料将下降...但该行仍预计未来几季家庭债务/收入比例将进一步上升,"央行在货币政策季报中指出.
加拿大家庭债务/收入比例在第一季飙升至152%的新高水准,因超低利率促使更多民众购买房屋,且部份城市的房价大涨.
央行曾经警告,这股趋势是国内对经济而言最大的风险所在;该行表示,今年家庭信贷成长步伐已经减缓,而消费支出或将较上季预测更为疲弱,因全球经济问题损及民众收入及财富.
但拜兴建多户住宅及房屋装修之赐,房市投资仍旧畅旺,而这正影响到家庭财务状况.
央行预计第二季经济成长环比年率为增长1.8%,低于4月时预估的2.5%.第二季及第三季经济增长率预计分别为2.0%及2.3%.
2012年所进行的修正多半反应了政府支出、企业投资及消费支出较预期疲弱,而净出口的前景则略有改善.
央行预期第二季通胀将大幅降至1.7%,第三季及第四季则料分别为1.2%及1.6%.(完)
--编译 龚芳;审校 张荻
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
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