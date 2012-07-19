〔台湾货币市场〕7月20日及本提存期资金预期变化一览表

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透台北7月20日电---台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期2,815亿台币.
--国库券财101-1到期300亿台币.
--公债96甲5期还本付息510亿.
--公债97甲4期4息付息12亿.
--公债98甲4期3息付息14亿.
--公债99甲6期2息付息16亿.
--公债100甲6期付息14亿.
紧缩因素:
--101/6期五年期公债发行,金额为300亿台币.
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期1兆8,313.1亿台币:
07/21 910.50亿
07/22 1,937.50亿
07/23 198.00亿
07/24 177.00亿
07/25 2,835.30亿
07/26 826.00亿
07/27 2,480.80亿
07/28 685.00亿
07/29 2,276.00亿
07/30 205.00亿
07/31 48.00亿
08/01 3,507.50亿
08/02 936.50亿
08/03 1,290.00亿
--公债还本付息12.1875亿台币:
08/02 100甲7期1息 12.1875亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--7/25: 财101-4期273天期国库券发行,金额为300亿台币,7月24日标售
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3