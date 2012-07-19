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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 11:35 BJT

〔东京美债〕10年期公债价格小升,静候一连串美国经济数据公布

路透东京7月19日电---美国10年期政府公债价格周四在亚洲市场上涨,市场人士等候一连串将于今日稍后公布的美国经济数据,以研判近期走势 10年期公债US10YT=RR价格上涨1/32,收益率(殖利率)报1.489%,较周三纽约尾盘下跌约1个基点.

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