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货币新闻 | 2012年 7月 19日 星期四 12:13 BJT

《全球市场》亚洲股市上涨,强劲美国企业财报推升科技股

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬,受美国股市涨势带动

* 日经指数上涨1%,但脱离高点,日圆升值带来忧虑

* 英特尔和IBM财报表现提振科技股

* 欧元在德国总理梅克尔谈话后持稳

* 中东紧张情势推升油价

路透香港7月19日电---亚洲股市周四上涨,美国重量级个股财报表现强劲,舒缓企业获利放缓的忧虑,尤其是对科技业的担忧,而欧元在上日走软后回稳.

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