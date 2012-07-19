《全球主要央行动态》--7月19日

以下所列为上周四下午至本周四上午(7月12日-7月19日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周二对经济前景表达了悲观看法,但在联储是否接近推出新一轮货币刺激举措方面,则基本没有给出实质性的线索.他在参议院金融委员会表示,经济复苏受到围绕欧债危机和美国财政政策的焦虑情绪牵制,他也对就业市场停滞不前表达了不安之情.他称,联储正在考虑使用多项工具来帮助经济,但仍坚守联邦公开市场委员会(FOMC)6月表达的谨慎观望讯息.[ID:nSB1672858]

克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托周二表示,如果一如近期数据所显示,美国经济复苏继续困难前行,那么美联储可能就有理由采行政策宽松,包括购买更多债券.然而皮亚纳尔托警告,联储量化宽松措施的好处有其限度.[ID:nST0528695]

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示,若低迷经济无法摆脱颓势,他就会更加接近支持出台另一轮量化宽松政策.在回应是否支持第三轮量化宽松政策时,洛克哈特表示仍不能作出决定.但他明确表示,如果一系列数据都显示情况惨淡,他就会更加接近认为或有必要大胆实施进一步刺激举措.[ID:nSB1667462]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)决策者周四保留进一步采取措施以刺激欧元区疲弱经济的可能性,此前该央行将存款利率下调至零,但并无迹象显示银行准备加大放贷.欧洲央行上周将指标利率下调25个基点至纪录低点0.75%,并将支付银行隔夜存款的利率调降至零,旨在为疲弱的欧元区经济注入活力.在通胀压力减缓,且没有迹象显示银行将向企业提供更多贷款来帮助趋于停滞经济的情况下,欧洲央行决策者暗示可能再度采取行动.[ID:nSB1664460]

欧元区官员周一表示,如果倒闭的银行不具系统重要性,那么欧洲央行愿意让优先债权人承受损失,但此举遭欧元区财长反对.ECB总裁德拉吉上周一在和财长讨论纾困西班牙银行业计划时暗示,央行立场做了一些调整,但这个想法遭到拒绝.

ECB前总裁特里谢强烈反对此项原则,而德拉吉的态度显示央行立场出现转变.此前ECB向来避免任何银行的优先债权人蒙受损失,因担心有损欧元区的信心.[ID:nST0528283]

据欧洲央行管委克诺特在周五刊登的德国金融时报采访中表示,再次干预欧元区二级债市的必要性升高,但他希望采取行动的是欧元区救援基金,而非欧洲央行.克诺特对在二级市场中购买公债的行为有效性感到怀疑.他一直被外界普遍视为欧洲央行决策者中的强硬派核心,与德国央行系同一阵营.[ID:nSB1666532]

西班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)周二表示,并不认为欧洲央行会在未来数周购买西班牙债券,目前并不完全需要欧洲央行购债,以后也许会有需要.[ID:nSB1672390]

**英国**

周三公布的英国央行会议记录显示,两名央行决策者反对本月将央行资产购买计划扩大500亿英镑的决定,称其他刺激措施已经足够.根据英央行货币政策委员会(MPC)7月4-5日会议的记录,央行首席经济学家戴尔及MPC外部委员布罗德班特都反对将购债规模目标从3,250亿英镑扩大至3,750亿英镑.这是2009年11月以来,在多数委员支持扩大量化宽松的情况下,第一次有至少一位委员反对.[ID:nSB1674406]

**日本**

日本央行周三公布的6月14-15日会议记录显示,少数央行政策委员会委员称央行不应排除任何政策选项的可能性,因欧债危机可能损及经济.一些委员也表示,若欧债危机导致日圆上涨,日本企业和家庭信心可能受创.[ID:nSB1672896]

一名消息人士周二表示,日本央行决定废除购买存续期不到一年的10年期公债最低利率0.1%的规定,以确保市场操作可顺利进行.这项举措多为技术性的调整,因该行对经济挹注资金的选项有限,此举或有其必要性.据该消息人士指出,央行周二向金融机构告知这项异动.[ID:nST0528559]

日本央行上周四一如预期维持货币政策不变,该行一致同意维持主要政策利率在0-0.1%不变,且未采取进一步放松货币政策措施.然而央行调整其资产购买及贷款计划,承诺买进更多短天期证券,同时降低其在固定利率市场操作的规模.[ID:nSB1662374]

**澳洲**

澳洲央行7月3日会议记录显示,央行在7月会议上表示"没有必要"降息,因已经实施重大宽松举措,且数据显示国内经济动能比最初预期的要强.会议记录还显示,鉴于全球经济成长疲弱且国内通胀率偏低,维持刺激性政策是合适的.[ID:nSB1670044]

**加拿大**

加拿大央行周二维持政策紧缩倾向,与其他西方主要央行的宽松趋势大相径庭,但表示,加拿大经济将需要比预期更长的时间才能达到满负荷运转.央行总裁卡尼一如预期宣布维持指标隔夜拆借利率在1%不变,但对于6月5日时作出的可能需要升息的措辞未作修改.[ID:nSB1672152]

**俄罗斯**

俄罗斯央行上周五连续第七个月维持指标利率不变,符合外界预期,因其正在通胀加速和经济放缓两者间进行权衡.俄罗斯央行在声明中暗示未来可能会维持利率不变,称目前的市场利率水平"短期内是可接受的."[ID:nSB1666588] (完)