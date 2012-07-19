版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 13:55 BJT

〔路透调查〕台湾6月外销订单料较上年同期减少2.3%,为连四月萎缩

* 公布时间:7月20日(五)本地时间16:00(0800GMT)

* 预估中值:较上年同期减少2.3%

路透台北7月19日电---台湾6月外销订单可能连续第四个月萎缩,有进一步迹象显示亚洲的出口型经济体面临成长迟滞问题,因美国、欧洲和中国等大型市场需求走弱.

"虽然第三季有不少大型新款电子产品推出,在这之前持续有库存进货,但制造商仍受到最终需求疲弱的负面冲击...因此,6月接获的外销订单可能会放缓,与全球需求降温一致,"汇丰分析师Donna Kwok表示.

5月外销订单较上年同期减少3%.经济部称6月外销订单年增率还是不会转为正成长,但下滑幅度将比5月减缓很多.经济部预估6月外销订单将较上年同期下滑约1.5%.[ID:nST0466164]

路透调查11位分析师所得的预估中值为,6月外销订单较上年同期减少2.3%.

5月数据受到欧洲订单急速萎缩的拖累,不过美国订单增加且中国订单降幅缩减.台湾6月出口为连续四个月出现衰退.[ID:nST0524849]

台湾在5月第六度下修2012年经济成长预估,降至3.03%,称欧洲财政疑虑已损失经济成长动能.(完)

--编译 戴素萍;审校 艾茂林

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐