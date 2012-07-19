〔路透调查〕台湾6月外销订单料较上年同期减少2.3%,为连四月萎缩

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
* 公布时间:7月20日(五)本地时间16:00(0800GMT)
* 预估中值:较上年同期减少2.3%
路透台北7月19日电---台湾6月外销订单可能连续第四个月萎缩,有进一步迹象显示亚洲的出口型经济体面临成长迟滞问题,因美国、欧洲和中国等大型市场需求走弱.
"虽然第三季有不少大型新款电子产品推出,在这之前持续有库存进货,但制造商仍受到最终需求疲弱的负面冲击...因此,6月接获的外销订单可能会放缓,与全球需求降温一致,"汇丰分析师Donna Kwok表示.
5月外销订单较上年同期减少3%.经济部称6月外销订单年增率还是不会转为正成长,但下滑幅度将比5月减缓很多.经济部预估6月外销订单将较上年同期下滑约1.5%.[ID:nST0466164]
路透调查11位分析师所得的预估中值为,6月外销订单较上年同期减少2.3%.
5月数据受到欧洲订单急速萎缩的拖累,不过美国订单增加且中国订单降幅缩减.台湾6月出口为连续四个月出现衰退.[ID:nST0524849]
台湾在5月第六度下修2012年经济成长预估,降至3.03%,称欧洲财政疑虑已损失经济成长动能.(完)
--编译 戴素萍;审校 艾茂林
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3