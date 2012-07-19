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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 13:38 BJT

《汇市简讯》美元/港元承压,因中长期投资大户敲进股票

0523GMT * 美元/港元因股市扩大涨势而承压,但企业买单可望令跌势在7.7550止住 * 迄今区间在7.7558-7.7665,最新报在7.7557-7.7561 * 香港恒生指数最新涨1.54%,全球市场风险胃纳好转提振盘势 * 美国房屋开工数据优于预期,促使中长期投资大户敲进股票 (完) --编译 龚芳;审校 艾茂林 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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