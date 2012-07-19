台湾已公布经济指标--2012/7/20

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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工业生产(y/y) 5月 -0.21% -1.78%r 7/23 --
季调失业率 5月 4.25% 4.19% 7/23 --
消费者物价指数(CPI)(y/y)6月 +1.77% +1.74% 8/6 --
外汇存底(亿美元) 6月底 3,912.35 3,892.75 8/6 --
商品出口(y/y) 6月 -3.2% -6.3% 8/7 --
商品进口(y/y) 6月 -8.4% -10.5% 8/7 --
M2货币总计数(y/y) 5月 +4.40% +4.72% 7/25 --
外销订单(y/y) 5月 -3.04% -3.52% 7/20 -2.3%*
经常帐盈余(亿美元) 第一季 +109.3 +123.0r 8/20 --
国际收支(亿美元) 第一季 +50.9 +2.1 8/20 --
国内生产总值(GDP) 第一季 +0.39%-p +1.89% -- --
重贴现率(%) 6月21日 1.875% 1.875% -- --
注: p-初值; r-经修正; a-概估统计. (完)
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--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3