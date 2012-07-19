版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 14:13 BJT

〔日本股市〕小幅收高,投资人敲进股价遭低估的个股

路透东京7月19日电---日本股市日经指数周四小幅收高,受Advantest(6857.T)等科技股涨势带动,此前英特尔(INTC.O)下修获利预估幅度小于预期.此外投资人从防御股转战较高风险但遭低估的资产.

日经指数.N225升0.8%至8,795.55点,东证股价指数.TOPX升0.9%至747.13点,结束九日连跌走势.(完)

--编译 王冠中;审校 戴素萍

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐