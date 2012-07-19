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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 14:17 BJT

〔韩国股市〕绩优股带动大盘弹升,但金融股挫跌

路透首尔7月19日电---韩国股市周四自上日跌势大幅弹升,绩优科技股和汽车出口股领涨,此前美国公布乐观的房市数据,缓解对于美国经济降温的忧虑.

科技巨擘三星电子00593.0KS劲扬3.6%,现代汽车(005380.KS)则攀升3%.

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