〔路透调查〕印度经济本财年料创下10年来最慢增速6.3%

* 印度2012/13财年GDP料增6.3%,创10年来最慢增速(4月调查预估为成长7.1%)

* 印度2012/13财年通胀率平均料为7.4%(4月调查预估为7.0%)

* 印度央行第三季料维持附买回利率在8%不变,2012年12月前料降息至7.5%

(4月调查预估分别为降至7.75%和7.5%)

路透班加罗尔7月19日电---周四公布的一项路透调查显示,印度本财年经济成长料创10年来最慢增速,紧缩的货币政策、政治僵局和全球经济趋疲,促使分析师大幅调降预估.

而就在增长步伐蹒跚之际,印度卢比兑美元屡创新低,且政府正与扩大的财政赤字和经常帐赤字奋战,另外通胀仍顽固地居高不下,导致决策者没有多少施展空间.

根据最新的路透调查预估,印度2012/2013财年国内生产总值(GDP)将成长6.3%,下个财年则料成长7.0%,分别低于4月调查预估的成长7.1%和8.0%.

6.3%将是印度经济自2002-2003年成长4.0%以来的最慢增速.

印度成长预估已在连续六季的季度调查中遭到下调.参与此次和上次调查的17名分析师均调降了本财年和下个财年的预估.

印度前景趋疲,中国也表现不佳,意味着这两大新兴经济体将无法担纲引领全球经济自当前下滑中复苏的主力--这将异于2008年金融危机后的情况,当时两国经济增速均接近两位数.

"那次全球金融危机刚过,印度增长即相当迅速,但很大程度上是由国内的货币和财政刺激带动."汇丰银行分析师Leif Eskesen称.

"其后货币政策收紧,在一定程度上影响到了经济成长,让增长放慢下来."

路透调查相关图表请点选(link.reuters.com/vub59s).

**高通胀,高利率**

印度央行自2010年初到2011年底,将利率从5%调升至8.5%,但对拉低通胀助益不大,而加息逐渐地损及内需.

另外,印度政府在实施结构性改革上进展十分缓慢,也影响了经济增长.

"结构性改革的逐步加快将在明年给经济提供动力,也会对国内外投资者的信心产生正面作用."分析师Eskesen表示.

"但由于我们无法指望大选之前能采取什么重大改革,且因为这类改革需要时间来执行和见效,因此我们恐怕还要等上好几年,才会恢复8%以上的高增长."

印度下轮大选日期尚未确定,很多人预计会在2014年5月前后.

印度央行6月并未降息来刺激疲弱的经济增长,令金融市场大跌眼镜.

分析师仍认为,该央行未来几个月将必需降息,不过多数分析师已将下次调整利率的时间预期延后.目前他们预计,央行本季将维持指标附买回利率于8%,10-12月间才会调降至7.5%.

根据路透调查,印度本财年趸售(批发)物价指数料增长7.4%,远高于央行通常可接受的约5%水准,也高于4月调查预估的增加7.0%.(完)