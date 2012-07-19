版本:
中国
债券 | 2012年 7月 19日 星期四 14:20 BJT

〔欧元债市〕德债跌落六周高位,关注西班牙发债

路透伦敦7月19日电---德国公债期货周四开低,上日曾触及六周高点,隔夜美股及亚洲股市表现强劲,使德债光环减退.

盘中稍后的焦点将是西班牙标售20-30亿欧元的公债,到期年限从两年至七年.

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐