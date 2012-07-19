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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 14:31 BJT

〔澳洲股市〕收高2%至两个月高点,能源股领涨

路透墨尔本7月19日电---澳洲股市周四上涨2%至两个月高点,能源股受油价上扬和强劲生产报告激励而扬升,矿业股反弹,银行股亦走高.

Woodside Petroleum(WPL.AX)跳涨7.5%,此前该公司上修2012年生产目标区间,且在叙利亚动乱及伊朗的紧张情势中,油价触及七周高点.

澳股S&P/ASX 200指数收高83点,报4,206.7点,为5月15日以来最高收位.(完)

--编译 王冠中;审校 龚芳

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