〔台湾债市〕殖利率收高,台股随区域股市强劲反弹

路透台北7月19日电---台湾公债殖利率周四收高,因台股随区域股市强劲反弹.五年券101/6今日为空单最后回补日,发行前交易殖利率随着轧空力道消失自低档反弹.惟台湾经济前景悲观论调,仍令债市殖利率维持在相对低档.

市场人士表示,央行连续五个交易日调降代收隔拆利率达10.6个基点,已直逼3月底的0.395%前次低点.若明日维持2个基点的调幅,隔拆利率料跌破1月12日的0.392%至0.38%,创下今年新低.此或将激励多方将殖利率带向下,惟下档空间可能有限.

"明天是关键,若跌破0.392%,预期降息的气氛会更浓."一券商交易员称.

另一证券商交易员则表示,五年券殖利率在这波走势中跌了约8个基点,多少已经反映央行降息的幅度.若殖利率还要再探低,除非央行有更大的动作.

台湾最高学术研究机构--中央研究院经济研究所昨日将全年经济成长率下修至1.94%,较去年12月间预估的3.81%,大幅下修1.87个百分点.[ID:nST0529015]

本地媒体表示,此举引起总统马英九高度重视,裁示要求行政院于立法院临时会后,尽速提出短期振兴国内经济方案.

台湾两位大型银行交易员周四表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.42%降至0.40%,较上日下滑2个基点,并续创近四个月以来低位.这已是央行连续第五日调降该利率,累计调幅达10.6个基点.[ID:nST0529209]

台湾股市周四收高1.41%,录得近三周来最大单日百分比涨幅.加权股价指数.TWII收升99.52点至7,148.57点,创6月底以来最大单日百分比升幅.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/6 A01106=TWO +1.85 0.8608 *0.8270-0.8608 106.5

10 101/5 A01105=TWO +0.05 1.1450 1.1360-1.1475 282.0

* 表创该券交易以来殖利率日低

代收隔拆利率的大幅调降,也令今日债市同业附买回(RP)利率开始松动,公债10天期附买回利率多成交在0.73-0.75%区间下缘.[ID:nST0529285]不过交易员认为,RP利率没有明显下跌,此将限制短券殖利率向下的空间.

"我从没看过五年券殖利率与RP利率只差10个基点,这不敷成本."一证券商交易员说.

他指出,2009年金融海啸期间,五年券殖利率最低下探0.72%附近,当时的RP利率还低见至0.3%.

另一券商交易员也表示,感觉债市对央行降隔拆利率的反应已逐渐钝化."现在反而是要思考,公债的价格是否过高."

他预估,明日101/6殖利率可能会继续弹升测试30天期存单0.87%的利率水准.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 1.6960

20 101/2 A01102=TWO 1.5950

10 101/5 A01105=TWO 1.1450

5 101/1 A01101=TWO 0.8710

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)