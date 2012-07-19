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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 14:35 BJT

〔全球金市〕金价因美元走疲而小涨,但仍缺乏方向

路透新加坡7月19日电---金价在连两日下跌后周四小幅上涨,因美元走弱,但在美国联邦储备理事会(美联储,FED)刺激措施不确定性以及挥之不去的欧洲疑虑下,投资人对金价的走势没什么信心.

美元指数.DXY触及近两周低点,但今年以来仍上涨逾3%.

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