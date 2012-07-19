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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 14:46 BJT

〔日本债市〕10年期公债收益率触及九年低点,五年券收益率上扬

路透东京7月19日电---日本公债价格周四小幅上涨,10年期公债收益率(殖利率)触及九年低点,在德国总理梅克尔评论相关报导出炉后,欧洲债务危机的忧虑依旧挥之不去.

然而,五年期公债JP5YTN=JBTC表现落后,收益率上升0.5个基点至0.185%,稍早标售的2.5兆(万亿)日圆(317.0亿美元)的五年期公债,得标利率为0.185%.

指标10年期公债收益率JP10YTN=JBTC跌1个基点至0.740%,为2003年6月以来最低.10年期公债期货2JGBv1升7个跳动点至144.49,为九年高位.

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