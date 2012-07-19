〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元和欧元持稳,市场呈盘整走势

路透苏黎世7月19日电---瑞郎兑美元和欧元周四变动不大,因欧元兑美元在上周跌至两年低点后回稳.

在瑞士央行去年9月设下瑞郎/欧元的1.20汇率上限后,瑞郎/欧元大致与欧元走势亦步亦趋.瑞士央行的举措旨在预防衰退和通缩.

周四公布的瑞士贸易数据显示,汇率上限政策协助支撑了出口,瑞士6月出口成长1.8%至168.86亿瑞郎(172.4亿美元).[ID:nSB1676442]