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市场报道 | 2012年 7月 19日 星期四 14:59 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元和欧元持稳,市场呈盘整走势

路透苏黎世7月19日电---瑞郎兑美元和欧元周四变动不大,因欧元兑美元在上周跌至两年低点后回稳.

在瑞士央行去年9月设下瑞郎/欧元的1.20汇率上限后,瑞郎/欧元大致与欧元走势亦步亦趋.瑞士央行的举措旨在预防衰退和通缩.

周四公布的瑞士贸易数据显示,汇率上限政策协助支撑了出口,瑞士6月出口成长1.8%至168.86亿瑞郎(172.4亿美元).[ID:nSB1676442]

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