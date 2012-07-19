〔投行观点〕台湾股市落底时间料在8-9月,中国硬着陆可能性低---高盛

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透台北7月19日电---投资银行高盛(GS.N)周四表示,市场过度反应中国经济硬着陆的风险,随着担忧降温,预期台股指数.TWII8-9月可望回稳,未来12个月的目标指数为8,500点.
高盛亚洲策略分析师刘劲津系在一场记者会中做此表示.惟尽管预期台股将走稳,但短线上刘劲津则对亚洲股市持谨慎看法,对未来三个月亚股中仅给予中国H股评等为加码,至于台股及韩股.KS11评等则为减码.
他指出,中国祭出宽松政策有助经济回升,且中国数据已出现回稳迹象,料中国第二季GDP年增率7.6%将是底部,第三季GDP年增率将回到8%以上,维持全年GDP增长预测为8.1%.
至于台湾仍维持今、明年GDP估值分别为3%、4.5%,不过他也认为,今年台湾经济成长率3%要达成困难度高.
"台股8、9月可望落底,9月以后会好一点,对中国硬着陆的担忧可能没这么高",他说.
台湾股市加权股价指数周四收7,148.57点,并创6月底以来最大单日百分比升幅.
刘劲津并表示,两岸货币清算机制即将签定及双边对谈题材,看好中国相关概念股,科技股则看好云端概念及手机供应链.相关个股包括汇兑业务较强的兆丰金(2886.TW)及中信金(2891.TW).云端是广达(2382.TW)台达电(2308.TW).
他表示,目前市场对中国经济数据表现没有信心,中国硬着陆的担忧很高,市场仍在等待中国进出口、PMI(采购经理人指数)及零售业等更多数据去证明经济真的回稳.
刘劲津认为,中国经济硬着陆风险尚低主因有三;首先人民币不是自由兑换货币,不会像1997年金融风暴,泰国、马来西亚、印尼等国家产生这么大问题;另外地方融资平台风险也不高以及近几年中国财政收入还有20%增长,所以财政会出很大问题可能性也低.
至于欧美经济情势,他预期美国将于今年底、明年初将推出第三度量化宽松,因为美国失业率仍在8%,且通膨率也不是不大,所以还是有进一步刺激经济还是很需要的.(完)
--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3