〔表格〕台股外资及陆资转买超37.18亿台币,终结连10日卖超

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透台北7月19日电---台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股转为买超37.18亿台币,结束连续10日卖超;三大法人今日合计买超50.98亿台币,上交易日修正后为卖超77.89亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
7/19 +37.18 +3.61 +10.18 +50.98
7/18 -74.94r -12.94r +9.99r -77.89r
7/17 -16.40 -0.63r +0.78r -16.25r
7/16 -31.75 -1.99r +5.72r -28.02r
7/13 -49.60 +7.00r +2.71r -39.89r
7/12 -134.45 -0.01r +3.87r -130.59r
7/11 -43.62 +3.55r -0.55r -40.62r
7/10 -44.80 -7.08r +1.63r -50.26r
7/9 -57.65r -5.91r -0.75r -64.31r
7/6 -0.66 +4.65r -3.42r +0.56r
7/5 -21.54r -2.43r +3.58r -20.39r
7/4 +26.66r +4.76r +8.03r +39.45r
7/3 +57.51r +18.49r +8.06r +84.06r
7/2 -43.05r +7.42r +14.71r -20.93r
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本月累计 -397.12 +18.47 +64.53 -314.10
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
6月 -262.16 +41.68r +26.93r -193.54r
5月 -1,128.25 -15.90 +6.81r -1,137.33r
4月 -312.18 -59.42 -16.05r -387.66r
3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r
2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 董永年; 审校 林高丽
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路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3