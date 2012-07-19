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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 15:13 BJT

〔澳新汇市〕澳元兑欧元触及纪录新高,兑美元创10周高位

路透惠灵顿/悉尼7月19日电---澳元兑欧元周四升至纪录高位,兑美元创下10周高点,因寻求收益和安全的投资人追捧澳元,新西兰元亦连袂走升.

澳原兑美元AUD=D4上涨0.3%至1.0399,为5月1日以来最高,随后遭遇阻力.

亚洲股市劲升,中国、香港、韩国股市攀升逾1%,为风险资产提供强健支撑.

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