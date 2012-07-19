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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 15:16 BJT

〔日本股市〕小幅收高,投资人敲进股价遭低估的个股(更新版)

(新增细节)

路透东京7月19日电---日本股市日经指数周四小幅收高,受Advantest(6857.T)等科技股涨势带动,此前英特尔(INTC.O)下修获利预估幅度小于预期.此外投资人从防御股转战较高风险但遭低估的资产.

然日经指数在盘初短暂站上25日移动均线这一重要阻力位后,却未能守住,表明仍欠缺真正的反弹推手.

日经指数.N225升0.8%至8,795.55点,东证股价指数.TOPX升0.9%至747.13点,结束九日连跌走势,此为三年来最长连涨走势.

电子和机械类股领涨,但市场人士表示,这是由投机客解除作多不动产和作空景气循环类股的操作所致,并非有新的投资者买盘进驻.

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