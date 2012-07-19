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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 15:23 BJT

〔新兴汇市〕亚币多上涨,泰国富豪收购希望推升坡元兑泰铢至11年高点

路透新加坡7月19日电---亚洲新兴货币周四多数上涨,拜强劲的美国企业财报和建筑数据之赐.新加坡元兑泰铢触及11年高点,因受泰国亿万富翁将收购一家新加坡企业的希望提振.

交易员称,韩元表现居前,受外资持续买进韩债支撑.

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