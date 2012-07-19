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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 15:30 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元连续第五日上涨,公债受获利了结打击

* 韩元接近两周高点,尾随股市涨势

* 公债价格下滑,受获利了结卖压冲击

路透首尔7月19日电---韩国韩元兑美元KRW=周四连续第五个交易日上扬,受韩国股市强劲涨势拉抬,美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克上日关于经济风险的谈话,使得进一步刺激措施的希望犹存.

韩元兑美元KRW=KFTC报1,139.1韩元,周三收报1,143.6.

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