〔半导体产业〕台积电下修今年全球半导体产业成长率至1-2%,原为2%

路透台北7月19日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周四下修今年全球半导体成长预估至1-2%,此前预估成长率是2%. 该公司稍早在投资人说明会上表示,第四季将进行存货调整,营收将下滑,这个营收走滑将延续至明年首季,明年第二季有望回升.[nST0529259] 该公司稍早公布第二季净利418.1亿台币,这是历史第二高位,也较上年同期的359.6亿成长16.3%,较上季则是成长24.9%.[ID:nST0529249] 台积电周四收高3.61%,报77.5台币;大盘加权股价指数.TWII则是收涨1.41%.(完) 参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com) 参看台积电相关新闻,请点选[2330.TW-CMN] --记者 詹颖颐; 撰写 高洁如; 审校 林高丽