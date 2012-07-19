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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 16:05 BJT

〔金属期市〕铜价小幅上扬,受中国和美国强劲的房市数据支撑

路透上海7月19日电---铜价周四上涨,美国和中国公布强劲的房市数据,舒缓了关于全球经济放缓冲击工业金属需求的忧虑.

中国可能最快在本周末宣布进一步货币宽松措施的希望,亦支撑铜价.此前中国总理温家宝称,政府将在下半年加强提振经济的努力.

0727GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜升1%至每吨7,712.50美元,延续上日收高0.6%的涨势.

上海期货交易所主力11月期铜SCFc4攀升0.8%至每吨56,230元人民币,上日下跌0.3%.

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