〔英国经济〕首相卡梅伦称看不到政府撙节计画的终点--报导

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透伦敦7月19日电---英国首相卡梅伦周四表示,在英国努力改善庞大预算赤字,及经济状况恶化之际,他看不到政府撙节计画的终点.
卡梅伦在接受英国每日电讯报采访时透露,原本计画实施五年的英国减支计画,可能会持续到2020年.
"这是英国数十年来最久最深的经济衰退之一.环境条件极为严峻,事实证明很难脱离这种处境,"他称.
针对欧洲问题,卡梅伦表示,他不认为英国应该脱离欧盟,他永远不会支持公投表决脱离欧盟.
他透露,将设法与欧洲协商一份"新的和解协议",由公投表决这项和解协议,而不是表决是否留在欧盟.(完)
--编译 蔡美珍;审校 丁琦
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。