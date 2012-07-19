〔英国经济〕首相卡梅伦称看不到政府撙节计画的终点--报导

路透伦敦7月19日电---英国首相卡梅伦周四表示,在英国努力改善庞大预算赤字,及经济状况恶化之际,他看不到政府撙节计画的终点.

卡梅伦在接受英国每日电讯报采访时透露,原本计画实施五年的英国减支计画,可能会持续到2020年.

"这是英国数十年来最久最深的经济衰退之一.环境条件极为严峻,事实证明很难脱离这种处境,"他称.

针对欧洲问题,卡梅伦表示,他不认为英国应该脱离欧盟,他永远不会支持公投表决脱离欧盟.

他透露,将设法与欧洲协商一份"新的和解协议",由公投表决这项和解协议,而不是表决是否留在欧盟.(完)