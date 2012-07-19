〔台湾货币市场〕台湾银行间隔夜拆款加权平均利率收创近四个月低位

路透台北7月19日电---台湾银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=周四收报0.405%,续创近四个月以来低位,较上日下滑1.9个基点,因央行已连续五日调降隔夜代收利率.

前次隔拆加权平均利率低位出现在今年3月27日,亦报0.405%.

交易员周四表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.42%降至0.40%,较上日下滑2个基点,并续创近四个月以来低位.这已是央行连续第五日调降该利率,累计调幅达10.6个基点.[ID:nST0529209]

拆款加权平均利率周三收报0.424%;今日区间则落在0.305%-0.640%,上日报0.32%-0.64%.(完)