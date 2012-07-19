〔台湾货币市场〕短率走滑,市场关注明日央行代收隔拆利率调幅

* 央行连五日下调代收隔拆利率至0.4%

* 隔夜及一周拆款利率续往下,但高位下滑有限

* 关注明日代收调幅

记者 李盈蒨

路透台北7月19日电--台湾短率周四持续走滑,主要反应央行调降委托大型银行代收隔拆利率.不过,交易商表示,今日市场资金略显分配不均,银行操作心态偏谨慎,静待明日代收利率公布以寻求后市指引.

资金调度人士指出,由于目前代收隔拆利率已逼近今年3月26日0.395%的前次低位,明日央行是否会继续调降代收利率成为观察重点.尤其外商银行多以央行代收利率为基准拆出资金,加上近期美元汇价偏强,连续调降隔拆利率已打压其利差空间.

"(拆款利率)快到我们成本线,但拆太高怕钱丢不掉,还是先看明天代收利率."一位外商银行交易人士称.

有大型银行人士表示,明日央行可能会停止调降代收利率或放慢脚步收敛调幅,促代收利率逐步往前次低点靠拢;但若央行维持先前每日下调2个基点的速度,令代收利率跌破0.395%,市场降息预期将进一步升高,届时将牵引短率再度往下.

银行交易人士并表示,央行连续调降代收利率,但在冲销力道双向调控下,银行间资金并非普遍宽松,外商银行多缺不一;加之今日到期存单较少,隔夜及一周拆款利率虽向下,但高位下滑幅度已不若前几日剧烈.

台湾两位大型银行交易员周四表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.42%降至0.40%,较上日下滑2个基点,并续创近四个月以来低位.这已是央行连续第五日调降该利率,累计调幅达10.6个基点.[ID:nST0529209]

台湾央行委托大型银行代收隔拆资金利率一览表请见[ID:nST0529271]

本地时间16:10隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.407%,上日收报0.424%;区间则落在0.305%-0.640%,上日报0.32%-0.64%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.40%-0.67%,上日报0.41%-0.68%.

**短票利率持平**

短票方面,票券商表示,今日发票量平平,银行间观望明日代收利率调幅,变数在前因此多按原先利率水准成交;至于明日市况,尽管央行到期存单多,惟周五向来为发票高峰,场上资金需求较高,预估短票利率短线应不至有太大变动.

今日银行间30天内短票主要成交利率落在0.83-0.85%,特定大型公股银行成交在区间高档0.85-0.86%,皆与上日相同.

央行今日存单到期739亿台币,发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]央行周五存单到期金额2,815亿.

下周央行存单到期共9,365.1亿台币,依序为周一3,046亿、周二177亿、周三2,835.3亿、周四826亿及周五2,480.8亿.周三(25日)另有300亿台币国库券发行的紧缩因素.

拆款中心资料PIBC显示,修正后,周三当日超额准备为12亿台币;累计超额准备为负287亿台币,加计前期1%的超额准备为314亿台币.

**公债RP利率向下松动**

台湾央行今日再降代收隔拆利率至0.40%,令债市同业附买回(RP)利率开始松动,公债10天期附买回利率多成交在0.73-0.75%区间下缘.

资金调度人士指出,央行连续五个交易日调降代收隔拆利率达10.6个基点,已直逼3月底的0.395%前次低点.在不见调控力道缩手下,寿险、银行与投信等对利率不再坚持.公债RP下调幅度约在0.5-1个基点,公司债则有1个基点.

"已经有感觉向下掉了,但幅度只一点点."一位投信交易人士称.

另一证券商交易人士则称,央行调降代收利率的效应已经出现,感觉银行与投信的资金充裕.投信更因近期有多档基金成立,找券需求不低.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.73-0.74%间,上日则为0.73-0.75%.

交易商统计,本周市场紧缩因素为周五有101/6期五年期公债发行,金额为300亿台币;但同日亦有566亿的公债还本付息将流入市场.(完)