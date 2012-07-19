〔台湾汇市〕台币/美元收升1.8分至逾一周高位,出口商和外商抛汇

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透台北7月19日电---台币兑美元TWD=TP周四小升1.8分,站上了逾一周以来高位.美国企业财报和建筑数据强劲,令台币汇价跟随着亚币的脚步上扬,出口商和外资和卖压推升台币收在逾一周以来高位.
台币/美元周四收在29.984,是7月11日以来的高位,当日收盘在29.974.但整体而言,汇银人士指出,台币汇价在29.9-30的区间盘整的格局并未改变.今日出口商在台币汇价近30时卖压虽大,但抛汇力道已没有日前明显.而今日台股大涨逾1%收市,外商银则是先买后卖,两边皆见.
"出口商在29.98-29.99这边的卖压消化之后,台币才会再朝30以上走,"一本地大型银行交易人士说.她进一步表示,尽管台湾经济前景并不乐观,市场多预期央行将会放任汇价趋贬,但她认为,这还需待出口商的卖盘逐渐消化之后,汇价才会慢慢朝30以上迈进.
此外,她也认为,即便央行有意让台币走弱,但也会随时盯紧韩圜的走势,不致让台币贬过头.她认为,只要韩元兑美元KRW=仍在1,140附近游走,台币汇价就不会偏离30左右.
"除非股市上演逃命波,"她说.交易员并预估,明日的主要交易区间在29.92-30.02.
也有外商汇银人士表示,时序已进入7月下半旬的企业发放现金股利高峰期,预估外资领了现金股利之后应会汇出,因此未来一个月汇价料偏贬.台湾大型企业现金股利发放日程请见[ID:nST0471456]
美国商务部周三公布,上月房屋开工上升6.9%,经季节调整后的房屋开工年率为76.0万户,为2008年10月以来最高. [ID:nEAPAI0DD4]
台湾股市.TWII收盘升1.41%至7,148.57点;外资及陆资在台股转为买超37.18亿台币,结束连续10日卖超[ID:nST0529579]
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场方面,一个月、六个月期的台币/美元换汇点折价幅度变化并不大,市场气氛观望.
亚洲新兴货币周四多数上涨,拜强劲的美国企业财报和建筑数据之赐.新加坡元兑泰铢触及11年高点,因受泰国亿万富翁将收购一家新加坡企业的希望提振.[id:nCT0529609]
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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.984 30.002 29.870-30.010 30.010 5.42 6.49
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.971 29.988 29.958-29.983 29.963 2.61 3.58
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.005/0.005 -0.010/0.010
美元/台币六个月期 -0.165/-0.145 -0.170/-0.150
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--记者 高洁如; 审校 林高丽
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3