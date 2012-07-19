〔台湾汇市〕台币/美元收升1.8分至逾一周高位,出口商和外商抛汇

路透台北7月19日电---台币兑美元TWD=TP周四小升1.8分,站上了逾一周以来高位.美国企业财报和建筑数据强劲,令台币汇价跟随着亚币的脚步上扬,出口商和外资和卖压推升台币收在逾一周以来高位.

台币/美元周四收在29.984,是7月11日以来的高位,当日收盘在29.974.但整体而言,汇银人士指出,台币汇价在29.9-30的区间盘整的格局并未改变.今日出口商在台币汇价近30时卖压虽大,但抛汇力道已没有日前明显.而今日台股大涨逾1%收市,外商银则是先买后卖,两边皆见.

"出口商在29.98-29.99这边的卖压消化之后,台币才会再朝30以上走,"一本地大型银行交易人士说.她进一步表示,尽管台湾经济前景并不乐观,市场多预期央行将会放任汇价趋贬,但她认为,这还需待出口商的卖盘逐渐消化之后,汇价才会慢慢朝30以上迈进.

此外,她也认为,即便央行有意让台币走弱,但也会随时盯紧韩圜的走势,不致让台币贬过头.她认为,只要韩元兑美元KRW=仍在1,140附近游走,台币汇价就不会偏离30左右.

"除非股市上演逃命波,"她说.交易员并预估,明日的主要交易区间在29.92-30.02.

也有外商汇银人士表示,时序已进入7月下半旬的企业发放现金股利高峰期,预估外资领了现金股利之后应会汇出,因此未来一个月汇价料偏贬.台湾大型企业现金股利发放日程请见[ID:nST0471456]

美国商务部周三公布,上月房屋开工上升6.9%,经季节调整后的房屋开工年率为76.0万户,为2008年10月以来最高. [ID:nEAPAI0DD4]

台湾股市.TWII收盘升1.41%至7,148.57点;外资及陆资在台股转为买超37.18亿台币,结束连续10日卖超[ID:nST0529579]

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场方面,一个月、六个月期的台币/美元换汇点折价幅度变化并不大,市场气氛观望.

亚洲新兴货币周四多数上涨,拜强劲的美国企业财报和建筑数据之赐.新加坡元兑泰铢触及11年高点,因受泰国亿万富翁将收购一家新加坡企业的希望提振.[id:nCT0529609]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.984 30.002 29.870-30.010 30.010 5.42 6.49

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.971 29.988 29.958-29.983 29.963 2.61 3.58

COSMOS1

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PNDF

美元/台币一个月期 -0.005/0.005 -0.010/0.010

美元/台币六个月期 -0.165/-0.145 -0.170/-0.150

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