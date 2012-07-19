〔伦敦美债〕公债收益率守在历史低点附近,受西班牙标债忧虑影响

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透伦敦7月19日电---美国政府公债收益率(殖利率)周四守在历史低点附近,关于西班牙公债标售需求下滑的忧虑,抵销了欧洲企业亮丽财报带动的风险胃纳回温情况.
市场预期今日稍后公布的美国一周初请失业金人数将显示美国经济复苏不振,但就算数据有意外亮丽表现,预计也不会让收益率推高多少,因棘手的欧债危机仍让投资人忐忑不安.
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。