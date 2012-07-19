〔伦敦美债〕公债收益率守在历史低点附近,受西班牙标债忧虑影响

路透伦敦7月19日电---美国政府公债收益率(殖利率)周四守在历史低点附近,关于西班牙公债标售需求下滑的忧虑,抵销了欧洲企业亮丽财报带动的风险胃纳回温情况.

市场预期今日稍后公布的美国一周初请失业金人数将显示美国经济复苏不振,但就算数据有意外亮丽表现,预计也不会让收益率推高多少,因棘手的欧债危机仍让投资人忐忑不安.