版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 18:22 BJT

〔亚洲橡胶〕7月19日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透7月19日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 7月 236.1 1 - -

* 8月 238.0 84 237.8 1

* 9月 240.7 156 240.2 2

*10月 243.6 114 242.4 2

*11月 245.7 248 244.6 3

*12月 247.5 3106 246.4 514

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王冠中;审校 白云

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐