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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 06:52 BJT

全球外汇市场7月20日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月19日(四)

2145 - 新西兰6月国际旅游及移民数据

2200 - 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)6月订单出货比

2350 - 日本7月8-14日资本流动数据

7月20日(五)

-- - 日本财务大臣安住淳在内阁会议后举行新闻发布会

-- - 日本政府公布7月月度经济报告

0130 - 澳洲第二季进出口物价

0800 - 德国6月生产者物价指数(PPI)

0830 - 英国6月公共部门财政数据

1000 - 欧元区财长就纾困西班牙银行业的条款举行电话会议

-- - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)在芬兰出席活动.

1430 - 美国ECRI一周领先指标 (完)

--编译 李婷仪;审校 孙茉莉

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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