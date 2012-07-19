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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 07:33 BJT

〔台湾债市〕101/5期10年公债中,证券业买超7.5亿台币

路透台北7月20日电---台湾柜台买卖中心周四公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/5A01105=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 13.00 25.00 -12.00

票券业 5.50 1.00 +4.50

证券业 19.00 11.50 +7.50 (完)

--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯

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