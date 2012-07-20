《台湾报摘》--经济日报7月20日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--世贸二馆开发案昨日开标,南山人寿以总价268.88亿台币气走劲敌国泰人寿,取得开发权,换算土地单价高达501.9万台币,创下台湾地上权案权利金总价与单价新高,登上地上权新地王宝座.
* 其他:
--全球景气趋缓,行政院长陈冲昨日指示行政院国际经济景气因应小组,在最短时间内提出让民众"有感的作为",维持国内景气稳健发展.全国财经座谈会订8月登场,希望凝聚政府因应景气对策共识.
--夏普(6753.T)近期股价持续破底,就连一直声称"只在意价值、不在乎股价"的鸿海(2317.TW)董事长郭台铭也急了,据了解,鸿海已向夏普本社表态争取加入董事会,希望为公司注入新的改革力量,协助夏普提升获利.
--穆迪信用评等公司昨日表示,"台湾金融业结构性问题不解决,银行业努力也没有用."去年台湾银行业获利创下历史最高纪录,但资产报酬率(ROA)在亚洲敬陪末座,且是唯一不到1%的地区.
--尽管全球景气悲观,劳委会主委王如玄昨宣示今年基本工资仍将调涨.基本工资审议委员会确定8月2日召开,且定调"时薪大涨、月薪微涨".但中研院刚下修预测经济成长率,势必成为资方抗拒理由.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。