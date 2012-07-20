《台湾报摘》--经济日报7月20日

* 头版头条:

--世贸二馆开发案昨日开标,南山人寿以总价268.88亿台币气走劲敌国泰人寿,取得开发权,换算土地单价高达501.9万台币,创下台湾地上权案权利金总价与单价新高,登上地上权新地王宝座.

* 其他:

--全球景气趋缓,行政院长陈冲昨日指示行政院国际经济景气因应小组,在最短时间内提出让民众"有感的作为",维持国内景气稳健发展.全国财经座谈会订8月登场,希望凝聚政府因应景气对策共识.

--夏普(6753.T)近期股价持续破底,就连一直声称"只在意价值、不在乎股价"的鸿海(2317.TW)董事长郭台铭也急了,据了解,鸿海已向夏普本社表态争取加入董事会,希望为公司注入新的改革力量,协助夏普提升获利.

--穆迪信用评等公司昨日表示,"台湾金融业结构性问题不解决,银行业努力也没有用."去年台湾银行业获利创下历史最高纪录,但资产报酬率(ROA)在亚洲敬陪末座,且是唯一不到1%的地区.

--尽管全球景气悲观,劳委会主委王如玄昨宣示今年基本工资仍将调涨.基本工资审议委员会确定8月2日召开,且定调"时薪大涨、月薪微涨".但中研院刚下修预测经济成长率,势必成为资方抗拒理由.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校

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