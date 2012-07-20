〔香港新股〕光大银行近两周将不会启动H股IPO,拟募集16-18亿美元--IFR

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透7月20日电---据汤森路透旗下IFR报导,已于上海上市的中国光大银行(601818.SS)将不会于最近两周启动其香港上市发行，这意味着该公司在重启发行之前，需要向中国证监会申请延长其海外上市批文。
该公司计划募集16亿至18亿美元。据接近交易人士透露，目前看来该交易更可能于暑期结束后启动。
IFR稍早前报导，由于证监会批文将于本月底到期，光大银行希望尽快开始上市交易[ID:nSB1539716]
然而，由于市场环境持续不佳，该公司无法落实足够买需。消息人士早前透露，该公司已经寻得10亿美元的基石投资，但是只有一部分投资者签订了认购协议。
其它投行人士马上表达了他们的不同看法。一位不负责本交易的银行家称：“光大在香港上市的同类型银行目前在二级市场上的估值非常吸引。我不认为光大目前能够成功上市，因为投资者没有理由不买那些便宜的股票，而来买光大新股。”
中金、光大融资、摩根士丹利(MS.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)任联席全球协调人，并与法巴(BNPP.PA)、中银国际、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)和申银万国一起担任联席主承销商.(完)
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--整理 杨淑祯 ; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。