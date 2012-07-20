〔香港新股〕光大银行近两周将不会启动H股IPO,拟募集16-18亿美元--IFR

路透7月20日电---据汤森路透旗下IFR报导,已于上海上市的中国光大银行(601818.SS)将不会于最近两周启动其香港上市发行，这意味着该公司在重启发行之前，需要向中国证监会申请延长其海外上市批文。

该公司计划募集16亿至18亿美元。据接近交易人士透露，目前看来该交易更可能于暑期结束后启动。

IFR稍早前报导，由于证监会批文将于本月底到期，光大银行希望尽快开始上市交易[ID:nSB1539716]

然而，由于市场环境持续不佳，该公司无法落实足够买需。消息人士早前透露，该公司已经寻得10亿美元的基石投资，但是只有一部分投资者签订了认购协议。

其它投行人士马上表达了他们的不同看法。一位不负责本交易的银行家称：“光大在香港上市的同类型银行目前在二级市场上的估值非常吸引。我不认为光大目前能够成功上市，因为投资者没有理由不买那些便宜的股票，而来买光大新股。”

中金、光大融资、摩根士丹利(MS.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)任联席全球协调人，并与法巴(BNPP.PA)、中银国际、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)和申银万国一起担任联席主承销商.(完)

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