〔中国新股〕中国建材拟延长发行A股特别授权有效期,募资料不超100亿--IFR

路透7月20日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国大型水泥商--中国建材(3323.HK)董事会决定召开股东大会审议延长发行A股的特别授权的有效期。原有效期将于2012年9月15日届满。该公司拟将有效期延长12个月。

据媒体报导，该公司计划将募资规模缩减至不超过100亿元。但投行人士称，目前尚未看到证监会放松募资规模50亿元上限的信号，因此该公司或需进一步缩减募资规模。