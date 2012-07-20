〔中国新股〕中国建材拟延长发行A股特别授权有效期,募资料不超100亿--IFR

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透7月20日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国大型水泥商--中国建材(3323.HK)董事会决定召开股东大会审议延长发行A股的特别授权的有效期。原有效期将于2012年9月15日届满。该公司拟将有效期延长12个月。
中国建材拟于上交所发行不超过10亿股A股，募资将用于收购项目、固定资产投资项目、信息系统改造项目，以及偿还银行贷款及补充流动资金，总计约150亿元人民币（23.53亿美元）。
据媒体报导，该公司计划将募资规模缩减至不超过100亿元。但投行人士称，目前尚未看到证监会放松募资规模50亿元上限的信号，因此该公司或需进一步缩减募资规模。
中金及摩根士丹利华鑫证券为联席保荐人。(完)
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--整理 杨淑祯 ; 审校
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。