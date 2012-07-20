版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 08:03 BJT

〔中国新股〕中国建材拟延长发行A股特别授权有效期,募资料不超100亿--IFR

路透7月20日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国大型水泥商--中国建材(3323.HK)董事会决定召开股东大会审议延长发行A股的特别授权的有效期。原有效期将于2012年9月15日届满。该公司拟将有效期延长12个月。

中国建材拟于上交所发行不超过10亿股A股，募资将用于收购项目、固定资产投资项目、信息系统改造项目，以及偿还银行贷款及补充流动资金，总计约150亿元人民币（23.53亿美元）。

据媒体报导，该公司计划将募资规模缩减至不超过100亿元。但投行人士称，目前尚未看到证监会放松募资规模50亿元上限的信号，因此该公司或需进一步缩减募资规模。

中金及摩根士丹利华鑫证券为联席保荐人。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com)

--整理 杨淑祯 ; 审校

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐